ثلاثة لاعبين يتصدّرون لائحة هدّافي البطولة الوطنية

يتصدّر ثلاثة لاعبين لائحة هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بعد مرور تسع جولات.

ويتعلّق الأمر هنا بِثلاثة مهاجمين، أحدهم ينتمي إلى فريق حديث العهد بِحظيرة النّخبة، وهم: سفيان بيازيد من اتحاد خنشلة، وعادل عمّار بلقاسم بوزيدة من نادي البارادو، وكريم عريبي من شباب بلوزداد. الذين سجّل كلّ واحد منهم أربعة أهداف.

وأمضى عريبي نصف الحصيلة من ركلة جزاء، فيما كانت كلّ أهداف بيازيد وبلقاسم بوزيدة لا علاقة لها بِهذه المخالفة التي تُنفّذ داخل منطقة العمليات.

ويرتبط بيازيد (26 سنة) مع اتحاد خنشلة بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024، مثلما هو الشأن لِعريبي (28 سنة) مع شباب بلوزداد، نظير الفصل ذاته من عام 2025 لِبلقاسم بوزيدة (20 سنة) مع نادي البارادو.

وتنقص عريبي وفريقه بلوزداد 4 مقابلات متأخّرة، نظير مواجهتَين لِبلقاسم بوزيدة ونادي الباردو، ولقاء واحد لِبيازيد وفريقه اتحاد خنشلة.

ويُفترض أن لاعبي البطولة الوطنية يستعرضون كلّ مهاراتهم هذا الموسم، لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني المحلّي، وخوض منافسة “الشان” المُبرمجة بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري المقبلَين.

وكانت منافسة البطولة الوطنية للموسم الماضي، قد عرفت تتويج سامي فريوي مهاجم مولودية الجزائر بِلقب الهدّاف، بعد أن زار الشباك 17 مرّة. وهو لاعب يرتدي حاليا زيّ نادي الخالدية البحريني.