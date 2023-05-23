ثلاثة مخرجين جزائريين يفوزون بمنح إنتاج الأعمال السينمائية لـ “الدوحة للأفلام”

مشاريع صوفيا جاما وعزّ الدين قصري وطارق سامي تحظى بالدعم

فاز ثلاثة مخرجين جزائريين بمنحة لدعم إنتاج الأعمال السينمائية، من مؤسسة الدوحة للأفلام. وهذا، ضمن الأعمال التي حصلت على الدعم لدورة ربيع 2023، التي أعلنت عنها مؤسسة الدوحة للأفلام، حيث أسفرت العملية عن تمويل 29 فيلما من 18 بلدا. وكانت رئيسة المؤسسة، قد أعلنت، على هامش مهرجان كان السينمائي الذي تجري فعالياته حاليا في فرنسا، عن التزامها بدعم الأصوات السينمائية الواعدة في العالم.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: “تتمثل إحدى مهماتنا الرئيسية في اكتشاف الأصوات المستقلة والأصلية في عالم السينما والترويج لها، ونفتخر بدعم الأصوات الأكثر تأثيراً وأهمية في المنطقة والعالم”. وأضافت الرميحي: “إن دورة منح الربيع 2023 تؤكد التزامنا المستمر بصناع الأفلام في مختلف أرجاء العالم، الذين يتميزون بتنوع وعمق أفكارهم ومواضيعهم الأصلية، ومعالجتهم القصص بطريقة إبداعية، وتم اختيار المشاريع في هذه الدورة من بين مئات الطلبات، ونفتخر بالمساهمة في تقديم هذه القصص المؤثرة إلى الجمهور العالمي”.

وضمن هذا البرنامج، حصل مشروع المخرجة صوفيا جاما قبيل يوم الخميس، في الجزائر، (الجزائر، فرنسا، بلجيكا، قطر)، وهذا ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة الإنتاج، على الدعم. وفاز أيضا، فيلم “أن تنزف أو لا تنزف” (فرنسا، الجزائر، قطر) من إخراج عزّ الدين قصري، ضمن فئة الأفلام في مرحلة التطوير. وفاز أيضا، كل من فيلم كحل وهيل (مصر، السويد، قطر) للمخرج فادي عطالله، وفيلم داء الكلب (لبنان، قطر) للمخرجة ساندرا ثابت، وفيلم عائشة (تونس، فرنسا، السعودية، قطر) للمخرج مهدي برسوعي، فيلم مسافات البحر (فرنسا، قطر) للمخرج سعيد حميش بنلربي، العودة إلى إسكندرية (سويسرا، فرنسا، قطر) للمخرج تامر روغلي، فيلم شرق الظهر (مصر، هولندا، قطر) للمخرجة هالة الكوسي، بانل وأداما (فرنسا، السنغال، مالي، قطر) للمخرجة راماتا تولييه سي، فيلم الرحلة (البوسنة والهرسك، كرواتيا، صربيا، النرويج، فرنسا، قطر) من إخراج أونا غونجاك، فيلم البلد الضائغ (فرنسا، صربيا، لوكسمبرغ، كرواتيا، قطر) للمخرج فلاديمير بيريشيتش، فيلم النساء (ألمانيا، إيطاليا، قطر) من إخراج ماو نياغ، فيلم زي (فرنسا، منغوليا، هولندا، ألمانيا، قطر) من إخراج لكاجفادولام بوريف أوتشير، وفيلم تجريبي مقال مرحلة التطوير: فيلم خبّر الجسور (لبنان، قطر) للمخرج علي حمود، فيلم أنا واحد منهم (بولندا، قطر) للمخرجة نديم سليمان.

كما فاز الوثائقي الطويل ضمن الأعمال في مرحلة ما بعد الإنتاج، فيلم لغة النار (الجزائر، فرنسا، قطر) للمخرج طارق سامي، إضافة إلى أعمال كل من أوزوجوشي (الإكوادور، قطر) للمخرج جو هولبرغ، فيلم الصعود في الليل (جمهورية الكونغو الديمقراطية، بلجيكا، ألمانيا، بوركينافاسو، قطر) للمخرج نلسون ماكينجو.

وفي المسلسلات التلفزيونية، في مرحلة التطوير، توج فيلم ضيوف (فلسطين، قطر) للمخرج صالح سعاده، فيلم هلأ (لبنان، السعودية، الأردن، قطر) للمخرجة أمل المفتاح.

وفي فئة مسلسلات الويب، فازت الأعمال: فيلم المنزل الذي بنته والدتي (السودان، قطر) للمخرجة علياء موسى.

أما في فئة الأفلام القصيرة في مرحلة الإنتاج، فقد فاز بالدعم فيلم خريف (قطر) للمخرجة عائشة الجيدة، فيلم التجربة (قطر) للمخرج عبد الله الحر، فيلم اليوم الذي دخنت فيه سيجارة مع والدي (مصر، فرنسا، قطر) للمخرج سامح علاء.

إضافة إلى فيلم شبكة فلسطين السريعة (فرنسا، قطر) للمخرج محمد خمخم.

إضافة إلى الأعمال التالية: فيلم بلا مساعدة (قطر) من إخراج بتلة الدوسري، فيلم المينا (فرنسا، المغرب، قطر) من إخراج رنده معروفي، فيلم قائمة التسوق (البحرين، قطر) من إخراج تقوى علي.

للإشارة، فإن برنامج المنح لمؤسسة الدوحة للأفلام، يُعد من المبادرات المهمة والأطول عمراً لدعم الأفلام في منطقة الشرق الأوسط، يتم الإعلان عنه في دورتين، دورة في الربيع ودورة في الخريف، وتمكن البرنامج من فرض نفسه كواحدة من المبادرات التي تدعم الأعمال السينمائية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة بالنسبة للأعمال الشابة والأصوات الواعدة في السينما، حيث يدعم برنامج المنح مشاريع الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، والأفلام التجريبية وكذلك المسلسلات التلفزيونية.