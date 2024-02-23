ثلاثة ملتقيات لاختيار أفضل حكام الرابطات الجهوية بسعيدة والبليدة وباتنة

المديرية الوطنية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم:

تنظم قريبا ثلاثة ملتقيات جهوية لانتقاء الحكام الشباب الموهوبين من طرف المديرية الوطنية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، بحسب ما علم هذه الهيئة.

وسيعقد الملتقى الأول من 25 إلى 27 فيفري الجاري بولاية سعيدة، وذلك بمشاركة 32 حكما ينتمون إلى الرابطات الجهوية لسعيدة وبشار ووهران، بحسب المصدر ذاته. أما الملتقيان الآخران فسيقامان في الفترة من 27 إلى 29 فيفري ومن 3 إلى 6 مارس على التوالي بولايتي البليدة وباتنة، كما أشير إليه. وأوضح نفس المصدر أن 43 حكما معنيون بملتقى البليدة الذي يخص المواهب التحكيمية الشابة من الرابطتين الجهويتين للجزائر العاصمة والبليدة، فيما يشارك 44 حكما آخرين من الرابطات الجهوية لكل من عنابة وباتنة وقسنطينة وورقلة في الملتقي الموالي المبرمج بباتنة. وسيشرف على كل ملتقى من الملتقيات الثلاثة عشر ملاحظون من المديرية الوطنية للتحكيم، فيما أسند المشروع إلى لمين بن عيسى، وفق نفس المصدر.