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اقتصاد

ثلاثة وزراء جزائريين في اجتماع إفريقي

الشروق أونلاين
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ثلاثة وزراء جزائريين في اجتماع إفريقي

يشارك ثلاثة وزراء جزائريين في الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة ، الجمعة، أن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير التجارة كمال رزيق ووزير الصناعة، أحمد زغدار يشاركون عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع تنظمه إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف بيان الوزارة أن الاجتماع الذي يجري تنظيمه مرة كل عامين يهدف إلى دراسة محتوى تقرير اجتماع كبار الموظفين الذي سيسمح للبلدان المشاركة بالتشاور والنقاش حول كيفية الاستغلال الأمثل لقدرات القارة الإفريقية في مجالات تقوية المبادلات التجارية، تعزيز التنمية الصناعية وتثمين الموارد المنجمية بهدف تجسيد أجندة الاتحـاد الأفريقـي للتنمية على أرض الواقع.

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