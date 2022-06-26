ثلاثون فنانا يعرضون أعمالهم بمتحف وهران إلى غاية 21 جويلية

ستون لوحة تلخص علاقة الفن بالرياضة

يحتضن متحف الفن الحديث والمعاصر بوهران، إلى غاية 21 جويلية القادم معرضا جماعيا لـ30 فنانا يقدمون ستين لوحة بمعدل لوحتين لكل فنان تحت عنوان”30 فنانا 60 لوحة الرياضة والفنانون”. ويعقد المعرض الذي يعيد بالمناسبة افتتاح متحف الفن الحديث بوهران بعد أن ظل مغلقا لفترة يعقد في إطار النشاطات الثقافية المرافقة لألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بعاصمة الغرب الجزائري.

وتجمع هذه التظاهرة حسب محافظ المعرض الفنان الزبير هلال ثلاثون فنانا من مدارس الفنون الجميلة بوهران -تلمسان -سيدي بلعباس -مستغانم، دار ثقافة تلمسان عبد القادر علولة، رواق الفن مغنية وهو يجمع بين مختلف الاديال الفنية بين المكرسين والشباب من مختلف المدارس والحساسيات الفنية حيث نجد من الأسماء المشاركة بالمعرض نور الدين بلهاشمي، محمد أولحاسي، عدلان جفال، هاشمي عامر، أحمد حميدي، عبد القادر بلخورسيات، سعيد دبلاجي عبد القادر محبوب، هشام بلحميتي فاروق عبو، سليمان الشريف العربي معراجي جيلالي جعفر فقير حاج خيرو قاسم،هاجر ميهوب، أميرة بوزار، عادل ديب، أمين قارون، مروان جفال، عبابو جواد سمية بن حدو، صالح طبايبية، تاج محل معزوز جمال الدين بن شنين مرين حاج عبد الرحمن، أنيس جبلي، موسى دوار، إسمهان مزوار، أسامة حراشيف، كف نمر عبد الوهاب.

وأوضح هلال على هامش حفل إطلاق المعرض، الأحد، برواق المتحف المعاصر أن الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ارتأت تنظيم هذا المعرض تزامنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط وستينية الاستقلال وارتأت الجمع بين عدة حساسيات فنية تاركة حرية التناول والتعبير الفني للفنانين أنفسهم بشرط واحد توحيد أشكال اللوحات في الفورما” المربعة” من أجل أن يكون المعرض في شكل موحد فقط.

اللوحات المعروضة لم يسبق عرضها من قبل وهي مقدمة ومنجزة حصرا في إطار الحدث المتوسطي وستدخل لاحقا ضمن التشكيلة الفنية للمتحف، وهي تتيح حسب محافظ التظاهرة أخذ فكرة عن الاتجاهات الفنية لعدد من الفنانين الجزائريين سواء كانوا مكرسين أو شباب وهذا ما يجعلنا انطلاقا من المعرض نرسم صورة عن المشهد الفني الجزائري بكل مفرداته.

ويتيح المعرض للزوار وجبة مختلفة من الألوان والأشكال التي حاول أصحابها إيصال وجهة نظرهم وانطباعاتهم في الموضوع الذي تم اقتراحه وهو الرياضة والفن والاستقلال .