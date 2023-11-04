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رياضة

ثلاثية لـ “بن زية”

علي بهلولي
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ثلاثية لـ “بن زية”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين بن زية بعد ظهيرة السبت، ووقّع ثلاثية لِمصلحة فريقه غرّة باغ من أذربيجان.

وتغلّب فريق قرّة باغ بِنتيجة ثقيلة (7-1) على الضّيف نادي كاباز، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الأذرية.

وأمضى صانع الألعاب بن زية ثلاثيته في الدقائق الـ 2 والـ 15 والـ 43، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71. تاركا فريقه مُتقدّما بِالنتيجة النّهائية المُشار إليها أعلاه. وافتتح بن زية عدّاد التهديف في بطولة أذربيجان، بينما يتحوّل الرّقم إلى 5 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، بِاحتساب كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، عِلما أن بن زية خاض مع فريقه قرّة باغ مسابقة رابطة أبطال أوروبا ثمّ تحوّلا إلى الدوري الأوروبي.

وبات فريق قرّة براغ يجمع 23 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي زيرا بِفارق نُقطتَين. ويشغل فريق كاباز الرّتبة الـ 10 والأخيرة بِـ 6 نقاط.

وعكس ناديَي قرّه باغ وكاباز، تنقص فريق زيرا مباراة متأخّرة.

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