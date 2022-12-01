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اقتصاد

“ثلاثية” وزارية لتسهيل إجراءات تفريغ وشحن السفن في الموانئ الجزائرية

الشروق أونلاين
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“ثلاثية” وزارية لتسهيل إجراءات تفريغ وشحن السفن في الموانئ الجزائرية
ح.م
اجتماع تنسيقي حول تسهيل إجراءات شحن وتفريغ السفن

أشرف وزراء وزير النقل كمال بلجود، والتجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق، والفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على اجتماع تنسيقي يوم الخميس، لبحث تسهيل إجراءات تفريغ وشحن السفن في الموانئ الجزائرية.

وشارك في الاجتماع “إطارات من مختلف الدوائر الوزارية المعنية. وممثلون عن حرس السواحل، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني”.

وحسب بيان لوزارة النقل، فقد عقد هذا الاجتماع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص:

تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السفن، لتفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات بالعملة الصعبة، التي تتكبدها الخزينة العمومية.

وقد تطرق الاجتماع إلى “ضرورة الاعتماد على المنصة الرقمية للمجتمع المينائي، وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين. لإضفا مرونة أكبر على عبور مختلف البضائع والسلع عبر الموانئ الوطنية”، يوضح ذات البيان.

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