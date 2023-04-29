ثلاثي “الخضر” على موعد مع نهائي كأس فرنسا

سيكون ثلاثي “الخضر”، أندي ديلور وجوان حجام وفارس شعيبي، سهرة السبت، على موعد مع خوض نهائي كأس فرنسا.

وستشهد مباراة نانت وتولوز حضور فارس شعيبي، من جانب نادي نانت، والذي يراهن عليه لتقديم الإضافة في هذا الموعد، وخاصة وأنه قاد النادي إلى المحطة النهائية، بعد تسجيله هدف الفوز والتأهل في لقاء نصف النهائي أمام أنيسي.

وسجل الدولي الجزائري 3 أهداف في آخر 3 مباريات بالكأس أمام ستاد ريمس ثم روديز ثم أنيسي كما صنع هدفين في لقاء روديز.

وفي الجهة المقابلة يعتمد نانت على الثنائي الجزائري أندي ديلور وجوان حجام.

وشارك ديلور في 3 لقاءات مع نانت في الكأس أمام أنجي ولانس حيث سجل هدفين ثم ضد ليون.

ولعب المدافع حجام في 3 مواجهات بالكأس مع نانت، وغاب عن مواجهتي أنجيه وليون.