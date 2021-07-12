ثلاثي المنتخب الإنجليزي يتعرض لإساءات عنصرية

بسبب تضييعه ركلات الترجيح في نهائي "اليورو"

تعرض ثلاثي المنتخب الإنجليزي ذوي البشرة السوداء، والمتمثل في ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا إلى إساءات عنصرية على خلفية فشلهم في تسجيل ركلاتهم الترجيحية الأحد في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم الذي خسرته إنجلترا أمام إيطاليا على ملعب “ويمبلي”.

واستنكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على “تويتر” الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعبون، وقال:”نشعر بالأسف لأن بعض أعضاء فريقنا الذين قدموا كل تعرضوا لإساءات تمييزية عبر الإنترنت بعد مباراة الليلة”.. هذا السلوك المثير للاشمئزاز غير مرحب به”.

كما استنكر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الاثنين الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعبون الثلاثة، وقال عبر تويتر :”المنتخب الإنجليزي يستحق الإشادة به كبطل وليس التعرض للإساءة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان مدرب إنجلترا “ساوثغيت” قد أقحم ماركوس راشفورد وبوكايو سانشو في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بهدف تنفيذ ركلات الترجيح، معتمداً أيضاً على البديل الآخر ساكا، لكن اللاعبين المذكورين أخفقوا في محاولاتهم، ما جعلهم عرضة للإساءة العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.