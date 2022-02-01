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رياضة

ثلاثي تحكيم جزائري لِافتتاحية مونديال الأندية

علي بهلولي
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ثلاثي تحكيم جزائري لِافتتاحية مونديال الأندية

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، طاقم تحكيم من الجزائر، لِإدارة مباراة رفع ستار منافسة كأس العالم للأندية.

وتحتضن الإمارات العربية المتحدة مونديال الأندية، ما بين هذا الخميس والـ 12 من فيفري الحالي. بِمشاركة 7 أندية.

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة مصطفى غربال، ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وتجمع افتتاحية مونديال الأندية بين فريقَي الجزيرة الإماراتي ومنافسه نادي بيراي من تاهيتي.

ويحتضن ملعب “محمد بن زايد” بِمدينة دبي الإماراتية أطوار هذه المباراة، الخميس المقبل انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا بِالتوقيت المحلّي، والساعة الخامسة والنصف مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ويُشارك ثلاثي التحكيم الجزائري المُشار إليه أعلاه في هذه المنافسة، تمثيلا لِإفريقيا، ذلك أن زملاءهم الآخرين ينتمون إلى مناطق معتمد لدى “الفيفا” غير القارّة السّمراء.

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