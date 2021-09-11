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رياضة

ثلاثي جزائري جنبا إلى جنب ضد نانت

علي بهلولي
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ثلاثي جزائري جنبا إلى جنب ضد نانت

يعود اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال إلى المنافسات الرّسمية مع فريقه نيس الفرنسي، هذا الأحد.

ويُواجه فريق نيس المضيف نادي نانت، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وأعلن التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس، السبت، عن قائمة لاعبيه المعنيين بِمواجهة نادي نانت، وقد ضمّت اسم المدافع عطال.

وغاب يوسف عطال عن المنافسات الرّسمية منذ الـ 23 من أوت الماضي، تاريخ إصابته على مستوى الفخذ.

وضمّت قائمة فريق نيس أيضا اسم الوافد الجديد والمهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور، فضلا عن متوسط الميدان هشام بوداوي.

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