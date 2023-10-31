ثلاثي جزائري في التشكيل المثالي للجولة السابعة من الدوري القطري

عرفت التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري نجوم قطر، تواجد الثلاثي الجزائري، براهيمي، بولاية وبن يطو.

وتواجد في التشكيل المثالي الذي نشره موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، كل من ياسين براهيمي، ومحمد بن يطو، وفريد بولاية.

وتألق ثنائي الغرافة ياسين براهيمي وفريد بولاية في مباراة الريان، حيث سجل براهيمي ثنائية، فيما سجل بولاية هدف الفوز في الوقت بدل ضائع من المواجهة التي أنهاها نادي الغرافة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للمرحلة السابعة من دوري نجوم إكسبو🇶🇦 pic.twitter.com/e9NObke6lo — SofascoreAR (@SofaScoreARB) October 30, 2023

ومن جهته تألق المهاجم بن يطو، وقاد ناديه الوكرة للفوز على أم صلال، بعدما وقع ثنائية، في مباراة انتهت بهدفين لهدف واحد.