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رياضة

ثلاثي جزائري في التشكيل المثالي للجولة السابعة من الدوري القطري

عمر سلامي
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ثلاثي جزائري في التشكيل المثالي للجولة السابعة من الدوري القطري
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ياسين براهيمي

عرفت التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري نجوم قطر، تواجد الثلاثي الجزائري، براهيمي، بولاية وبن يطو. 

وتواجد في التشكيل المثالي الذي نشره موقع “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، كل من ياسين براهيمي، ومحمد بن يطو، وفريد بولاية.

وتألق ثنائي الغرافة ياسين براهيمي وفريد بولاية في مباراة الريان، حيث سجل براهيمي ثنائية، فيما سجل بولاية هدف الفوز في الوقت بدل ضائع من المواجهة التي أنهاها نادي الغرافة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن جهته تألق المهاجم بن يطو، وقاد ناديه الوكرة للفوز على أم صلال، بعدما وقع ثنائية، في مباراة انتهت بهدفين لهدف واحد.

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