-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ثلاثُ مُلاكِمات جزائريات يتأهّلنّ للأولمبياد

علي بهلولي
  • 136
  • 0
ثلاثُ مُلاكِمات جزائريات يتأهّلنّ للأولمبياد
ح.م
من اليمين: حجيلة خليف - رميساء بوعلام - إيمان خليف.

ارتفع العدد سهرة الخميس إلى ثلاث مُلاكمات جزائريات، ينلنّ تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية بِالعاصمة الفرنسية باريس، المُقرّر تنظيمها صيف 2024.

وجاءت التأشيرة الثالثة بِواسطة المُلاكِمة إيمان خليف، بعد بلوغها نهائي البطولة التصفوية الإفريقية، الجارية أطوارها بِالعاصمة السنيغالية داكار.

وتغلّبت إيمان خليف في نصف النهائي على الملاكمة الكاميروية ميريال نوالي، لدى وزن أقلّ من 66 كلغ. وهو ما أتاح لها التأهّل للأولمبياد، وفقا للوائح المنافسة.

وهكذا التحقت الملاكمة إيمان خليف بِزميلتَيها حجيلة خليف ورميساء بوعلام، اللّتَين تأهّلتا للأولمبياد مساء الخميس.

وتكرّر سيناريو أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2021، لمّا شارك الفنّ النّبيل الجزائري بِثلاث مُلاكمات، وهنّ: رميساء بوعلام وإيمان خليف وإشراق شعيب.

وتملك إيمان خليف – إبنة ولاية تيارت – عدّة تتويجات، أبرزها فضّية بطولة العالم نسخة تركيا 2022، وثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا بِالموزمبيق عام 2022، وألعاب البحر المتوسّط رفقة الألعاب العربية، نُسختَي الجزائر 2022 و2023.

مقالات ذات صلة
الدورة المؤهلة للأولمبياد.. القفاز الجزائري حاضر بقوة في نصف النهائي

الدورة المؤهلة للأولمبياد.. القفاز الجزائري حاضر بقوة في نصف النهائي

اتحاد الكرة الهولندي يدفع فدية لِقراصنة إلكترونيين

اتحاد الكرة الهولندي يدفع فدية لِقراصنة إلكترونيين

هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الأهلي المصري

هذا ما قاله المدرب بن شيخة عن مواجهة الأهلي المصري

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

شباب بلوزداد يصل إلى سيراليون

شباب بلوزداد يصل إلى سيراليون

بِالفيديو: هذا ما قاله بلماضي عن الرّئيس الجديد لـ “الفاف”

بِالفيديو: هذا ما قاله بلماضي عن الرّئيس الجديد لـ “الفاف”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد