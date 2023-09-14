ثلاثُ مُلاكِمات جزائريات يتأهّلنّ للأولمبياد

ارتفع العدد سهرة الخميس إلى ثلاث مُلاكمات جزائريات، ينلنّ تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية بِالعاصمة الفرنسية باريس، المُقرّر تنظيمها صيف 2024.

وجاءت التأشيرة الثالثة بِواسطة المُلاكِمة إيمان خليف، بعد بلوغها نهائي البطولة التصفوية الإفريقية، الجارية أطوارها بِالعاصمة السنيغالية داكار.

وتغلّبت إيمان خليف في نصف النهائي على الملاكمة الكاميروية ميريال نوالي، لدى وزن أقلّ من 66 كلغ. وهو ما أتاح لها التأهّل للأولمبياد، وفقا للوائح المنافسة.

وهكذا التحقت الملاكمة إيمان خليف بِزميلتَيها حجيلة خليف ورميساء بوعلام، اللّتَين تأهّلتا للأولمبياد مساء الخميس.

وتكرّر سيناريو أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2021، لمّا شارك الفنّ النّبيل الجزائري بِثلاث مُلاكمات، وهنّ: رميساء بوعلام وإيمان خليف وإشراق شعيب.

وتملك إيمان خليف – إبنة ولاية تيارت – عدّة تتويجات، أبرزها فضّية بطولة العالم نسخة تركيا 2022، وثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا بِالموزمبيق عام 2022، وألعاب البحر المتوسّط رفقة الألعاب العربية، نُسختَي الجزائر 2022 و2023.