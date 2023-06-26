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رياضة

ثلاث إصابات في صفوف المنتخب الأولمبي عشية الألعاب العربية

علي بهلولي
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ثلاث إصابات في صفوف المنتخب الأولمبي عشية الألعاب العربية
ح.م
جانب من آخر حصّة تدريبية للمنتخب الأولمبي.

سقط ثلاثة لاعبين في صفوف المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 23 سنة في فخّ الإصابة.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: عبد اللطيف رمضان حارس مولودية الجزائر، ومتوسّطَي الميدان أكرم بوراس من شباب بلوزداد، وأيمن بن داود من شباب قسنطينة.

وقالت “الفاف”، الإثنين، في بيان لها إن بن داود تعرّض لِإصابة على مستوى الحزام، خلال مباراة تطبيقية بِمركز التدريب التابع لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، ونُقل إلى المستشفى للعلاج. وأشارت إلى إصابة زميله رمضان على مستوى اليد، دون ذكر نوعية إصابة بوراس.

وكان التقني آيت عبد الرحمان قد وجّه الدّعوة إلى 28 لاعبا، بِاحتساب الثلاثي رمضان وبوراس وبن داود. تعزيزا لِصفوف المنتخب الوطني الأولمبي، الذي سيُمثّل الجزائر في الألعاب العربية.

هذا وسمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي للاعبيه بعد اختتام التربّص، بِالالتحاق بِأهلهم لِقضاء عيد الأضحى المُبارك.

ويستهلّ المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في الألعاب العربية، بِمواجهة فريق سلطنة عمان بِملعب عنابة في الـ 2 من جويلية المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا لبنان والسودان.

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