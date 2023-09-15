ثلاث تأشيرات أولمبية وذهبيتان إفريقيتان للملاكمة النّسوية الجزائرية

أحرزت المُلاكِمة الجزائرية رميساء بوعلام مساء الجمعة، ذهبية الدورة التصفوية الإفريقية المُؤهّلة لِأولمبياد 2024.

وتُجرى أطوار هذه البطولة بِالعاصمة السنيغالية داكار.

وتغلّبت الملاكمة رميساء بوعلام في المنازلة النّهائية على المغربية ياسمين موتاقي، لدى وزن أقلّ من 50 كلغ.

وفضلا عن ميدالية المعدن النّفيس، كانت الملاكمة رميساء بوعلام قد نالت تأشيرة خوض أولمبياد 2024، بِبلوغها نهائي الدورة التصفوية الإفريقية.

وسارت المُلاكِمة إيمان خليف بعدها على الخطى ذاتها، وفازت في المنازلة النّهائية على الموزمبيقية دوس سانتوس، لدى فئة أقلّ من 66 كلغ.

وهكذا نالت الملاكمة النّسوية الجزائرية في استحقاق السنيغال، 3 تأشيرات أولمبية وذهبيتَين، على اعتبار أن المُلاكِمة حجيلة خليف خسرت النّهائي الإفريقي.