ثلاث حالات غرق

أعلنت الحماية المدنية اليوم، الخميس 23 ماي، عن تسجيل ثلاث حالات وفيات غرقا، في كل من ولايات ميلة وتلمسان ومستغانم.

ففي ولاية ميلة، قالت الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت على الساعة 12سا45 من أجل انتشال شخص في بركة مائية بقرب من الوادي بالمكان المسمى مشتة بوشقوف ببلدية و دائرة تسدان حدادة، وهو الحادث الذي خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر17سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

أما في ولاية تلمسان، فقالت الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت على الساعة الـ11سا من اجل انتشال وإخراج شخص في البحر وإسعاف آخر بمنطقة صخرية بالقرب من ميناء سيدي براهم ببلدية و دائرة هنين. وهو الحادث الذي خلّف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 21سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، أما الضحية أخرى طفل 15سنة في حالة صدمة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

بينما في ولاية مستغانم، قالت الحماية المدنية أن مصالحها قامت بانتشال ضحية غرق من جنس ذكر، يبلغ من العمر 20 سنة، صباح اليوم على الساعة التاسعة و13 دقيقة، وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وهذا بعد أن

تدخلت منذ يوم أمس على الساعة الواحدة زوالا، من أجل البحث عن مفقود في البحر بشاطئ سيدي مجدوب ببلدية و دائرة مستغانم.