ثلاث سفريات دفعة واحدة لِمنتخبات الآمال والأواسط وأقلّ من 18 سنة

شدّ المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة، الأربعاء، الرّحال جوّا نحو إسبانيا. لِإقامة معسكر إعداديّ هناك.

وستتخلّل هذه المحطّة التحضيرية، إجراء لاعبي المدرب مراد سلاطني مقابلات ودّية مع أندية إسبانية لِفئة أقلّ من 18 سنة، في الأيّام القليلة المقبلة.

وقبل سفرية إسبانيا، كان زملاء اللاعب الفتي والواعد محمد رفيق عمر قد دخلوا في تربّص مغلق بِالعاصمة، الأحد الماضي.

ويستعدّ المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 18 سنة، لِخوض ألعاب البحر المتوسّط المقرّر تنظيمها بِمدينة وهران، ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

ووجب التذكير بِأن منتخب فئة أقلّ من 18 سنة ليس مرادفا لِصنف الأشبال (أقلّ من 17 سنة)، الذي خاض دورة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، بِأرض الوطن في الأيّام القليلة الماضية.

ولجأت “الفاف” إلى جلب لاعبي المنتخب الوطني لِصنفَي آمال (أقلّ من 23 سنة) وأواسط (أقلّ من 20 سنة) ضمن هذه السفرية (ثلاثة فرق في رحلة جوّية واحدة)، لكنهم سيتّجهون نحو موريتانيا، لِمواجهة نظرائهم من هذا البلد الشقيق ودّيا في الأسبوع الأخير للشهر الحالي.