ثلاث سنوات حبسا لشاب هدّد السفارة الإماراتية بالجزائر

زعم تضرره من قصف ليبيا عام 2011 وطالب بالتعويض

أصدر قاضي جلسة المثول الفوري بقسم الجنح لدى محكمة خنشلة الخميس، حكما يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر 35 سنة، بتهمة التهديد المصحوب بشرط شفهي، والشروع في النصب، تبعا لنص المادتين 286و372 من قانون العقوبات، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين سنتيم، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.

وكان المتهم قد وجه بتاريخ 25 فيفري المنقضي، تهديدا لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر، عبر رسالة خطية طالب لتمكينه من تعويض مادي نظير ما أسماه بـ “الضرر الذي لحق به”، جرّاء القصف الذي تعرضت له ليبيا سنة 2011 عندما كان على أراضيها كما زعم.

وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، خلال بيان أصدره مساء الخميس، بأنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه من الضروري إعلام الرأي العام، بأن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 25 فيفري من السنة الجارية، عندما أوقف عناصر المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بقسنطينة، المتهم المدعو ع.م ، البالغ من العمر 35 سنة، والذي ينحدر من مدينة خنشلة، على إثر بلاغ صادر عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، والذي مفاده أن المعني حرّر رسالة مكتوبة ووجهها للسفارة، يطالب من خلالها بتسديد مبلغ 3.5 مليار سنتيم، زاعما بأنه كان ضحية قصف سبّب له أضرارا خلال فترة تواجده على التراب الليبي سنة 2011، كما قام هذا الأخير عبر اتصال هاتفي بالسفارة بالتهديد بالتجمع أمام مقرها، وحرق نفسه بحضور وسائل الإعلام، في حالة عدم تلبية مطلبه، حيث وبعد الانتهاء من التحقيقات، تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة ومتابعته بموجب اجراءات المثول الفوري، عن تهمة التهديد المصحوب بشرط شفهي، والشروع في النصب، تبعا لنصي المادتين 286و372 من قانون العقوبات، أين صدر في حقه الحكم السالف ذكره مع الأمر بإيداعه الحبس.