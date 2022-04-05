ثلاث فرق عمل لإنهاء أشغال ملعب الدويرة

لجنة مصغرة لضمان تجهيزه بمعدات محلية

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بتحويل المخططات الهندسية إلى مؤسسة الإنجاز ليتم البدء المباشر في أشغال الأنفاق الثلاثة لملعب الدويرة بإحصاء ثلاث فرق عمل في آن واحد.

وحسب بيان للوزارة، فهذه التعليمات جاءت عقب الزيارة التي قام بها الوزير إلى ملعب الدويرة الإثنين، حيث كلف الوزير مكتب الدراسات المتمثل في المركز الوطني لهندسة البناء بالمتابعة الدقيقة للمخططات الهندسية وتنفيذها على أرض الميدان.

وذكرت الوزارة أن طول الأنفاق يبلغ 50 مترا للنفق واحد، منها نفق خاص بأعوان الحماية المدنية. وفيما يتعلق بأشغال الشبكات التقنية، تم تنصيب لجنة مصغرة لدراسة قائمة المواد المستعملة قصد تجنب عملية الاستيراد خاصة إذا كانت منتجة محليا.

وبالنسبة لكراسي الملعب، أمر بلعريبي بالبحث في ما إذا كانت هناك مؤسسة محلية تنجز كراسي معتمدة من طرف الفيفا، أما بالنسبة لسقف الملعب، فقد أمر الوزير بوضع برنامج خاص لتثبيت السقف فوق الهيكل المعدني الذي انتهت الأشغال به. كما سيتم تشغيل المؤسسات المقاولاتية المحلية وإدماجها في الأشغال مع تحديد عدد العمال اللازم للعمل في كل جزء من أجزاء الملعب بنظام 3 في 8.

علاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه “تم تسوية جميع العراقيل الإدارية والمالية لمؤسسة الإنجاز الخاصة بملعب الدويرة”.

وفيما يخص أشغال التهيئة الخارجية فقد تم وضع مخطط لتقسيم المهام وتسوية مشكل تحديد مخرج من الملعب إلى الطريق السيار، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية مع تحويل قاعدة الحياة لتمكين مؤسسة التهيئة من إطلاق الأشغال.

أما الملاعب المجاورة للملعب الرئيسي، فقد أمر الوزير بخصوصها بضرورة اختيار المؤسسة المنجزة لأرضية الملعب وكذا مؤسسة إنجاز كاميرات المراقبة في أقرب وقت ممكن، حتى يتم استكمال المشروع في الآجال المحددة.