ثلاث مصارعات من المدية يصنعن الاستثناء العالمي

تُشكّل ثلاث مصارعات في رياضة الكاراتي واختصاص “الكاتا” تحديدا من ولاية المدية، الاستثناء العالمي.

ويتمثّل هذا الاستثناء العالمي، في أنهن توائم ثلاثية، يُزاولن مع بعض رياضة قتالية. وهو أمر غير مسبوق في أرجاء المعمورة.

واحتفلت المصارعات ندى ونهى ونورهان بِأعياد ميلادهن الـ 17، في الأيّام القليلة الماضية.

وتنتمي هذه التوائم الثلاثية إلى الثانوية الرياضية بِدرارية (العاصمة)، وقد نلن عدّة ألقاب وكؤوس في استحقاقات رسمية داخل الوطن. مع الإشارة إلى أنهن بدأن يُمارسن رياضة الكاراتي مُبكّرا، وبِالضّبط بِعمر ثلاث سنوات، في نادي أمل المدية.

وقامت كاتبة الدولة المكلّفة بِرياضة النخبة سليمة سواكري بِزيارة إلى مركز التدريب بِدالي إبراهيم بِالعاصمة، مقرّ إجراء التحضيرات، وشجّعتهن على مواصلة التضحيات، في سبيل حصد الامتياز الرياضي وتشريف الرّاية الوطنية في المحافل الدولية.