-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ثلاث مصارعات من المدية يصنعن الاستثناء العالمي

علي بهلولي
  • 430
  • 0
ثلاث مصارعات من المدية يصنعن الاستثناء العالمي

تُشكّل ثلاث مصارعات في رياضة الكاراتي واختصاص “الكاتا” تحديدا من ولاية المدية، الاستثناء العالمي.

ويتمثّل هذا الاستثناء العالمي، في أنهن توائم ثلاثية، يُزاولن مع بعض رياضة قتالية. وهو أمر غير مسبوق في أرجاء المعمورة.

واحتفلت المصارعات ندى ونهى ونورهان بِأعياد ميلادهن الـ 17، في الأيّام القليلة الماضية.

وتنتمي هذه التوائم الثلاثية إلى الثانوية الرياضية بِدرارية (العاصمة)، وقد نلن عدّة ألقاب وكؤوس في استحقاقات رسمية داخل الوطن. مع الإشارة إلى أنهن بدأن يُمارسن رياضة الكاراتي مُبكّرا، وبِالضّبط بِعمر ثلاث سنوات، في نادي أمل المدية.

وقامت كاتبة الدولة المكلّفة بِرياضة النخبة سليمة سواكري بِزيارة إلى مركز التدريب بِدالي إبراهيم بِالعاصمة، مقرّ إجراء التحضيرات، وشجّعتهن على مواصلة التضحيات، في سبيل حصد الامتياز الرياضي وتشريف الرّاية الوطنية في المحافل الدولية.

مقالات ذات صلة
لافان وافق على التمديد.. وطالبنا بحضور 2000 متفرج في نصف نهائي كأس الكاف

لافان وافق على التمديد.. وطالبنا بحضور 2000 متفرج في نصف نهائي كأس الكاف

ملال ينتظر رد جراد غدا الخميس بخصوص حضور الأنصار اللقاء

ملال ينتظر رد جراد غدا الخميس بخصوص حضور الأنصار اللقاء

جدول مقابلات بطولة أوروبا مِن الدور الثاني إلى النهائي

جدول مقابلات بطولة أوروبا مِن الدور الثاني إلى النهائي

تخفيض العقوبة المسلطة على اللاعب ميلود ربيعي

تخفيض العقوبة المسلطة على اللاعب ميلود ربيعي

فحوى لقاء وزير الرياضة مع سفير اليابان

فحوى لقاء وزير الرياضة مع سفير اليابان

المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد