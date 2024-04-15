ثلاث منافسات دولية كبرى على هامش طواف الجزائر للدراجات

أعلنت الاتحادية الجزائرية لسباق الدراجات، عن تنظيم ثلاث منافسات دولية كبرى، على هامش طبعة 2024 لطواف الجزائر للدراجات الذي سينظم في 10 مراحل خلال الفترة من 12 إلى21 ماي المقبل.

وتنظم الجائزة الكبرى لمدينة وهران، المقررة في 11 ماي، متبوعة بالجائزة الكبرى لمدينة عنابة، يوم 22 ماي، ثم الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر، المقررة في 24 ماي.

وتعتبر المنافسات الثلاث سابقة في التاريخ، حسب المنظمين الذين أكدوا عدم تنظيم مثل هذه الجوائز الكبرى على هامش طواف الجزائر في السابق.

وجرت الطبعة الماضية للطواف الجزائر، أيضا في 10 مراحل، من 7 إلى 16 مارس 2023 وسجلت مشاركة 17 فريقا، يمثلون 13 بلدا.