ثلاث منها لسيدات.. انتشال 10 جثث من البحر بتيبازة

تواصل البحث عن مفقودي حادث انقلاب قارب "الحرقة"

انتشلت وحدات خفر السواحل بتيبازة يومي الاربعاء والخميس الماضيين، 10 جثث في عرض مياه البحر قبالة السواحل الغربية للولاية من بين بينهم ثلاث نساء وطفلين، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها منذ الثلاثاء الماضي 14 جثة وشخصين على قيد الحياة، وتبقى جهود خفر السواحل متواصلة للبحث عن بقية المفقودين اثر انقلاب قارب صيد كان على متنه 28 شخصا من الجنسين أبحرو من السواحل الغربية في هجرة غير شرعية نحو اوروبا.

تمكنت وحدات خفر السواحل بشرشال ليلة الأربعاء إلى الخميس في حوالي الساعة العاشرة من انتشال جثة شخص مجهول الهوية في عرض مياه البحر.

وفي حدود السابعة والنصف من صباح الخميس انتشلت ذات المصالح جثة أخرى بنفس المنطقة بالسواحل الغربية.

وباستمرار عملية البحث تمكنت ذات المصالح مساء الخميس من انتشال 8 جثث لأشخاص مجهولي الهوية من بينهم ثلاث (03) نساء وطفلين، تم نقلهم من ميناء شرشال من قبل وحدات الحماية المدنية إلى المستشفيات.

وتواصل وحدات خفر السواحل جهود البحث عن بقية مفقودي حادث انقلاب قارب الموت الذي كان يقل 28 شخصا في رحلة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، فيما تواصل مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لتحديد هوية منظمي الرحلة.