ثلاث ميداليات للجزائر واحدة منها ذهبية

اليوم الأول للبطولة الإفريقية للجيدو:

افتك المصارعون الجزائريون ثلاث ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية) خلال منازلات اليوم الأول من البطولة الإفريقية 2024 للجيدو (فردي-أكابر)، التي جرت، أول الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتوج بالميدالية الذهبية المصارع قيس مدثر (أقل من 66 كلغ) المتغلب في النهائي على المصري، أحمد عبد الرحمن، في الوقت الذي عادت فيه البرونزيتين لكل من محمد عبد الموجود (مصر) وإيدميلسون بيدرو (الكونفدرالية).

وأحرزت الجزائر الميدالية الفضية بفضل المصارعة حورية قدور في وزن (أقل من 48 كلغ) عقب خسارتها في النهائي أمام التونسية، أميمة بديوي.

أما الميدالية البرونزية التي حصدتها الجزائر فجاءت بواسطة فايزة عيساحين في وزن (- 52 كلغ).

من جهتهما، عجز المصارعان الجزائريان، يمينة حلاطة (- 57 كلغ) وعبد الرحيم لعليوي (- 60 كلغ)، عن بلوغ منصة التتويج في وزنيهما.

وتعرف هذه البطولة القارية، المستمرة إلى غاية 27 أفريل الحالي، مشاركة 190 مصارع يمثلون 34 بلدا إفريقيا، منهم 16 جزائريا.

ويمثل الألوان الوطنية تسعة مصارعين رجال وسبع سيدات، الذين أجروا تربصا تحضيريا مغلقا بالمركب الأولمبي بوهران تحسبا لهذا الحدث القاري.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم لعليوي (- 60 كلغ)، قيس مدثر (- 66 كلغ)، دريس مسعود (- 73 كلغ)، نور الإسلام لعرابي (- 73 كلغ)، أحمد رباحي (- 81 كلغ)، لقمان دارول (- 90 كلغ)، عبد الله فالة (- 90 كلغ)، مصطفى ياسر بوعمار (- 100 كلغ) ومحمد المهدي ليلي (+ 100 كلغ) لدى الرجال.

ولدى السيدات، تشارك الجزائر بكل من حورية قدور (- 48 كلغ)، فايزة عيساحين (- 52 كلغ)، يمينة حلاطة (- 57 كلغ)، أمينة بلقاضي (- 63 كلغ)، دنيازاد بوغلبوز (- 70 كلغ)، سعاد بلكحل (- 78 كلغ) صونيا أصلاح (+ 78 كلغ).

ويأمل المصارعون الجزائريون من خلال هذه المشاركة في المنافسة القارية الهامة، في حصد أكبر عدد من النقاط بهدف التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس (فرنسا).

وتحظى البطولة الإفريقية بأهمية كبيرة، كونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بحيث يحصل المتوج في كل وزن على 700 نقطة.

وعلى غرار دريس مسعود (- 73 كلغ) وأمينة بلقاضي (- 63 كلغ) اللذين باتا قريبين من بلوغ هذا الهدف، فإن المصارعين مصطفى ياسر بوعمار (- 100 كلغ) ومحمد المهدي ليلي (+ 100 كلغ) سيسعيان إلى اغتنام الفرصة للتأهل.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجيدو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للموعد الأولمبي.