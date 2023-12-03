ثلاث نقاط إفريقية ثمينة لِاتحاد العاصمة

جلب فريق اتحاد العاصمة انتصارا ثمينا عصر الأحد، من تنقّله إلى جنوب إفريقيا.

وتغلّب فريق “سوسطارة” بِثنائية نظيفة على المُضيّف نادي سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”. و أدارها طاقم تحكيم من البورندي.

وسجّل هدفَي فريق اتحاد العاصمة كلّ من: المدافع سعدي رضواني في الدقيقة الـ 5، ومتوسّط الميدان إبراهيم بن زازة في الدقيقة الـ 56.

وتألّق بن زازة مرّتَين، على اعتبار أنه صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الأوّل.

وعن الفوج ذاته، يستضيف نادي هلال بنغازي الليبي بِميدانه فريق فيوتشر المصري، مساء الأحد.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- اتحاد العاصمة 6ن

2- فيوتشر 3ن (ناقص مباراة)

3- هلال بنغازي 0ن (ناقص مباراة)

4- سوبر سبور 0ن

وفي الجولة الثالثة بِتاريخ الـ 10 من ديسمبر الحالي، يلعب رجال المدرب خوان كارلوس غاريدو بِالجزائر مع نظرائهم من الزّائر نادي فيوتشر المصري. ويُواجه فريق سوبر سبور الجنوب إفريقي خارج القواعد نادي هلال بنغازي الليبي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِرُبع نهائي كأس “الكاف.