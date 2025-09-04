ثلاث نقاط صعبة.. لكن ثمينة لـ “الخضر”

حصد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم سهرة الخميس فوزا صعبا، لكن ثمين في طريقه نحو نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (3-1) على فريق بوتسوانا، في مباراة لِحساب الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

واحتضن ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، تحت إدارة طاقم من البورندي يقوده حكم الساحة باسيفيك ندابيهاوينيمانا.

وقدّم رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش شوطًا أوّلَ رديئًا، بِاستثناء الارتقاء الاستعراضي للمهاجم محمد الأمين عمورة رغم قصر قامته، وافتتاحه لِباب التهديف في الدقيقة الـ 33.

وارتكب خطّ الدفاع الجزائري أخطاءً فادحة في المراقبة، وبِالتحديد محمد الأمين توغاي وعيسى ماندي. كلّفت المنتخب الوطني هدف التعادل في الدقيقة الـ 43.

وكاد البوتسوانيون يُنهون الشوط الأول بِتقدّم في النتيجة، لمّا ارتطمت كرة أحد لاعبي هذا المنتخب بِالعمود الأيمن للحارس ألكسيس قندوز.

وفي الشوط الثاني، وبعد إخراج الثلاثي “الباهت” رياض محرز وأمين غويري وحسام عوّار دفعة واحدة، وإدخال بغداد بونجاح ويوسف بلايلي وسعيد بن رحمة. انتعش “محاربو الصحراء”، وأضافوا الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط من هذا الاستبدال وبِواسطة بونجاح، الذي استمرّ في تألّقه، وهزّ الشباك البوتسوانية لِثاني مرّة تواليا وثالث مناسبة للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ 90+6.

وهكذا حقّق “الخضر” فوزا صعبا، لكنه ثمين ويدفعهم بِقوّة نحو نهائيات كأس العالم.

وعن نفس الفوج السابع في مقابلتَين مبرمجتَين هذا الجمعة، تُواجه أوغندا بِميدانها منتخب الموزمبيق، وتلعب غينيا مع المضيف الصومالي (بِأوغندا أيضا).

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مؤقّتا كالتالي:

1- الجزائر 18ن

2- الموزمبيق 12ن (ناقص مباراة)

3- بوتسوانا 9ن

4- أوغندا 9ن (ناقص مباراة)

5- غينيا كوناكري 7ن (ناقص مباراة)

6- الصومال 1ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثامنة المقرّر تنظيمها الإثنين المقبل، يلعب “محاربو الصحراء” مع غينيا كوناكري بِبلاد مراكش، وتتبارى أوغندا مع الزائر الصومالي، وتستضيف الموزمبيق منتخب بوتسوانا.

وبعد تنظيم 10 جولات، يتأهّل رائد ترتيب هذا الفوج للمونديال، ويُمكن للوصيف اللّحاق به، لكن بِشرط حيازة أحسن رتبة ثانية، وهنا رصد المنظّمون أربع تأشيرات لِتسعة منتخبات. وبعدها يتوجّب عليه أيضا الفوز بِأربع مقابلات فاصلة، نصفها الأخير أمام منتخبَين من قارات أُخرى غير إفريقيا.

ويتطلّب الآن من الناخب الوطني بيتكوفيتش البحث عن الحلول التكتيكية، وعدم تكرار سيناريو سهرة الخميس، خاصة وأن المنافس الغيني أصعب بِكثير (على الورق) من نظيره البوتسواني. ثم أن بلوغ المونديال لن تُفتكّ بطاقته بِأداء شاحب وعروض مستفزّة وتحرق أعصاب الجمهور.