ثلاث نقاط لـ “سوسطارة”

فاز اتحاد العاصمة بِثنائية نظيفة على الزّائر اتحاد خنشلة، في ساعة متأخّرة من سهرة الأربعاء.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة المتأخّرة، عن الجولة الـ 17 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة الدولي نبيل بوخالفة.

ولُعبت المواجهة بِمدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على نادي “سوسطارة”.

وسجّل ثنائية اتحاد العاصمة كلّ من: آدم عليلات في الدقيقة الـ 15، وإبراهيم بن زازة في الدقيقة الـ 34.

ورفع عليلات غلّته إلى هدفَين في بطولة الموسم الجاري، بينما افتتح بن زازة العدّاد.

وارتقى اتحاد العاصمة بعد هذا الانتصار إلى المركز الـ 5 بِرصيد 32 نقطة، ونزل اتحاد خنشلة إلى الرّتبة الـ 6 بِمجموع 31 نقطة.

وتبقى تنقص اتحاد العاصمة ثلاث مقابلات متأخّرة، بينما يحوز اتحاد خنشلة في جعبته مباراة واحدة متأخّرة.