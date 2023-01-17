ثلوج بسمك يصل إلى 20 سم عبر عدة ولايات بداية من الأربعاء

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط الثلوج والبرد عبر 23 ولاية بسمك يصل إلى 20 سم، وهذا بداية من الأربعاء.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية ستشهد كل من ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، تيارت وسعيدة تساقطا للثلوج والبرد.

وحسب التنبيه فإن سمك التساقط سيتراوح ما بين 10 و20 سم، وهذا بداية من منتصف نهار الأربعاء وإلى غاية منتصف نهار الخميس.

كما ستعرف ولايات: النعامة، البيض، الأغواط والجلفة هي الأخرى تساقط ثلوج وبرد بداية من مساء الأربعاء على الساعة 18 إلى غاية 9 من صبيحة الخميس، وبسمك يتراوح ما بين 5 و10 سم.

ونبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار رعدية تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم بداية من الساعة 3 فجرا وإلى غاية منتصف نهار الخميس، إلى جانب استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الأربعاء.

الولايات المعنية هي: الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عين الدفلى، بليدة والمدية، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت والسعيدة

من جهته، قال الخبير في الأرصاد الجوية الشيخ فرحات في تصريح لقناة الشروق نيوز، إنه من المرتقب تساقط ثلوج عبر كل المرتفعات ومدن الهضاب العليا التي يتجاوز ارتفاعها ما بين 600 و800 متر.

وستستمر هذه الوضعية الجوية طوال أربعة أيام، حسب ما توقعه المتحدث ذاته.