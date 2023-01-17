ثلوج بسمك 20 سم في عدّة ولايات.. هذه توصيات الحماية المدنية

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الثلاثاء، توصيات للوقاية من الأحداث الناجمة عن تساقط الثلوج المرتقبة في عدّة ولايات من شمال البلاد، بداية من منتصف نهار الأربعاء.

ونبّهت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات 700 و800 متر، بالمناطق الشمالية للوطن. ابتداء من منتصف نهار 12:00 الأربعاء، إلى منتصف نهار 12:00 الخميس.

وللرفع من اليقظة والحيطة، واتخاد التدابير الوقائية الضرورية لتفادي الحوادث المنزلية كحوادث الاختناقات، وحوادث المرور بالنسبة لمستعملي الطرقات، توصي الحماية المدنية بمايلي: