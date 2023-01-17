ثلوج بسمك 20 سم في عدّة ولايات.. هذه توصيات الحماية المدنية
أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الثلاثاء، توصيات للوقاية من الأحداث الناجمة عن تساقط الثلوج المرتقبة في عدّة ولايات من شمال البلاد، بداية من منتصف نهار الأربعاء.
ونبّهت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات 700 و800 متر، بالمناطق الشمالية للوطن. ابتداء من منتصف نهار 12:00 الأربعاء، إلى منتصف نهار 12:00 الخميس.
وللرفع من اليقظة والحيطة، واتخاد التدابير الوقائية الضرورية لتفادي الحوادث المنزلية كحوادث الاختناقات، وحوادث المرور بالنسبة لمستعملي الطرقات، توصي الحماية المدنية بمايلي:
- الاطلاع على النشرات الجوية وإتباعها حتى نهاية صلاحيتها.
- تهوية البيوت، وعدم سدّ فتحات التهوية، وتجديد الهواء على الأقل مرتين في اليوم لمدة 10 دقائق.
- تزويد مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء والحمام بنظام صرف الغازات المحترقة.
- تفقد أجهزة التدفئة، ومراقبة لون الشعلة، حيث أن الشعلة الزرقاء تعبّر عن جهاز يعمل بسلام، أما الشعلة الصفراء أو الحمراء، فهي تعني أن هناك خللا في الجهاز وفي نظام التهوية.
- عند السياقة، ينبغي التحقق من شفرات ماسحات الزجاج الأمامي، أو تغييرها، لأن المطر والضباب والثلوج يؤثر على الرؤية.
- التأكد من أن خزان ماء ماسح الزجاج الأمامي ممتلئ، بحيث يمكنك تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام.
- تنظيف المصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم.
- عدم التردد في إشعال الإضاءة على مدار اليوم، لأنه من المهم أن يراك الغير على الطريق، وأن تشاهد أنت الغير كذلك.
- خفض من السرعة، لأن الطريق زلق.
- إنتبه إلى المشاة بالقرب من الرصيف.
- مراقبة حالة وضغط إطارات السيارة، بما في ذلك عجلة الغيار.
- حتى مع وجود السيارة في حالة ممتازة، قم بمراعاة السرعة الضرورية، خاصة في الليل.
- إذا كان عليك قضاء عدّة ساعات عالقا في الازدحام المروري بسبب تساقط الثلوج، يجب أن يكون لديك: أغطية، قفازات، علبة الإسعافات الأولية مع الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة. بالإضافة إلى ماسحة لمسح النوافذ وإزالة الجليد، مضاد للتجمد، مصباح يدوي، سترة الأمان، ومثلث الإشارات.