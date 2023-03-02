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ثلوج بسمك 20 سم وموجة برد عبر 18 ولاية وأمطار غزيرة بعدة ولايات شمالية
الجزائر

ثلوج بسمك 20 سم وموجة برد عبر 18 ولاية وأمطار غزيرة بعدة ولايات شمالية

الشروق أونلاين
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ثلوج بسمك 20 سم وموجة برد عبر 18 ولاية وأمطار غزيرة بعدة ولايات شمالية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، ليوم الخميس، عن تساقط ثلوج بسمك يصل 20 سم عبر 18 ولاية، مرفوقة بموجة برد بعدة مناطق شمالية، إلى جانب أمطار غزيرة عبر 14 ولاية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية بالثلوج هي: المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة.

ويكون تساقط الثلوج عبر المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و 900 متر خلال النهار و700 متر خلال الليل بسمك يتراوح بين 10 و 20 سم.

وتمتد صلاحية النشرية:  من الساعة 15:00 من يوم الخميس وإلى غاية الساعة 15:00 من زوال الجمعة.

وبالنسبة لموجة البرد موجة برد ستمس يوم الخميس كلا من ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة وتيزي وزو.

وبالنسبة لنشرية الأمطار فهي حسب ديوان الأرصاد الجوية، ستكون  مرفوقة بحبات برد وتتراوح كميتهابين 20 و 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا، وتمتد صلاحيتها من الساعة 15:00 زوال الخميس وإلى الساعة 15:00 من يوم الجمعة.
والولايات المعنية بها هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف وسوق أهراس.

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