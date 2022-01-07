ثلوج تشل الطرقات بعديد الولايات

الجيش يتدخل لتحرير العالقين

اكتست، عديد المناطق بولايات شتى، حلة بيضاء بعد تساقط كميات معتبرة من الثلوج، تسببت في شل حركة السير ببعض الطرقات، ما عجل بتدخل مختلف المصالح المعنية وقوات الجيش، لإعادة فتحها وفك العزلة على سكان المناطق النائية.

سببت الثلوج المتساقطة ليلة أول أمس وفجر الجمعة، اضطرابا في سير حركة المرور، على عدة محاور طرقية مهمة بولاية باتنة. وشهدت ثلاثة طرق وطنية، طريقان ولائيان، انزلاق عدة سيارات وعلوق أخرى، ما أدى لتدخل فرق الحماية المدنية بمروانة وأريس ومنعة، بالموازاة مع توجيه تحذيرات للمسافرين، عبر الطريق الوطني 31 بعين الطين، والطريق الولائي 54 ببعلي، والطريق الولائي 172 في المكان للمسمى هيزي ناورة وعين الطين. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 77 بمنطقة نافلة، الطريق الوطني 87 صعب المرور بمنطقة ثنية الرصاص وقرزة.

وقد شملت الموجة الثلجية عددا من بلديات الجهة الشمالية لسطيف، كبوعنداس وبابور وسرج الغول وبني ورتيلان وغيرها من المناطق، ورغم محدودية الكمية إلا أنها عرفت صعوبة في حركة المرور، خاصة عبر الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، والذي عرف انزلاقات وتحرك حذر للمركبات، خاصة في الساعات الأولى لصبيحة الجمعة.

وكان الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للمناطق الجبلية، خاصة ببلدية بابور أين كان التدخل لفتح الطريق بين منطقتي الضعفة وتيمدوين التي عرفت شللا في بداية النهار.

وفي ميلة، تسببت الثلوج التي تهاطلت، أمس، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر، في غلق العديد من الطرق والمسالك، خاصة مع ساعات الفجر. كما تسببت الثلوج في عزل العديد من المشاتي، خصوصا بالقرى والمناطق الجبلية ببلديات بوحاتم، العياضي برباس، مينار زارزة، تسدان حدادة، تسالة لمطاعي، بوداود، ترعي باينان، الأمر الذي استدعى تدخل كاسحات الثلوج، ووصل سمك الثلوج بتلك المناطق قرابة الـ10 سنتيمترات.

وفي وسط البلاد، تسببت الثلوج التي تساقطت على مرتفعات ولاية بجاية، ليلة الخميس إلى الجمعة، في شل حركة السير على الطريق الوطني رقم 26أ الذي يربط بجاية بولاية تيزي وزو مرورا بفج شلاطة، حيث صعبت في هذا الصدد الثلوج المتراكمة استعمال المحور المذكور بإقليم بلدية شلاطة بالحدود مع الولايتين المذكورتين، في حين جندت الجهات المعنية كل وسائلها من أجل إزالة الثلوج، وصعبت من جهة أخرى الثلوج والجليد استعمال بعض المحاور الأخرى خاصة المنحدرة منها، الأمر الذي أجبر سكان العديد من القرى الجبلية على المكوث بمنازلهم. مع الإشارة إلى أن جل الطرقات الجبلية بالولاية تفتقر إلى حواجز الأمان رغم الخطر الذي يترصد مستعمليها يوميا.

وشهدت نهار أمس مناطق عدة بالبويرة تساقط كميات هامة من الثلوج، وتراكمت الثلوج على الطريق الوطني رقم 15 على مستوى منطقة تيروردة وكذا رقم 33 الرابطين بين البويرة وتيزي وزو لاسيما على مستوى منطقة أسول بتيكجدة، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان، مما تسبب في تعذر التنقل عبرهما بين ولايتي البويرة وتيزي وزو لمدة قبل أن تسارع الجهات المختصة لفتحها، فيما عرفت الجهة الجنوبية تساقطا للثلوج لثاني مرة هذا الموسم، مما أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 62 المؤدي إلى غاية المدية عبر فج الدشمية وكذا الطريق الوطني رقم 08 عبر فج ديرة، حيث علق بعض مستعملي الطريق قبل أن تتدخل مصالح الأشغال العمومية رفقة الدرك الوطني لإعادة فتحها، كما عرفت منطقة تيكجدة تساقط كميات معتبرة من الثلوج، غير أنه تعذر على الكثير من السياح بلوغها بسبب الزحمة وصعوبة السير على الطريق.

وفي غرب البلاد، تسببت موجة الثلوج صبيحة الخميس، في شل حركة السير بالطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي تلاغ ووادي السبع بسيدي بلعباس، والطريق الرئيسي رقم 55 الرابط بين بلديتي الضاية وسيدي شعيب، إلى جانب قطع الطريق رقم 39 الرابط بين بليتي الضاية وعين تاندمين، مع تسجيل حوادث انحراف عديد المركبات دون إصابات، وتدخل الجيش لفتح المسالك.

وفي ولاية تلمسان تسببت الثلوج في قطع الطريق الولائي بين قرية تاجموت ومقر بلدية عين تالوت، حيث تدخلت الجهات المختصة، لإعادة فتح الطريق، كما تمت إزالة الثلوج على مستوى طريق تلمسان ـ سبدو.

واستبشر سكان ولاية البيض بتساقط الثلوج صباح أمس والذي صاحبته موجة برد شديدة وصلت إلى أقل من 4 درجات باكرا، مما تسبب في تشكل الصقيع وخاصة في منحدر لقمري الخطير.