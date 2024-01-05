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ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوّها 1000 متر بداية من هذه الليلة
الجزائر

ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوّها 1000 متر بداية من هذه الليلة

الشروق أونلاين
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ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوّها 1000 متر بداية من هذه الليلة
ح. م

ستعرف المرتفعات التي يصل أو يفوق علوها 1000 أو 1100 مترا تساقطا للثلوج وهذا بداية من ليلة اليوم الجمعة، 5 جانفي.

وحسب نشرية خاصة أفاد بها الديوان الوطني للأرصاد الجوية  فستعرف المرتفعات التي يصل أو يفوق علوها 1000 أو 1100 مترا، تساقطا للثلوج اليوم الجمعة بداية من التاسعة مساءا. وهذا  في كل من ولايات تلمسان وسيدي بلعباس و سعيدة وتيارت و معسكر و تيسمسيلت و البليدة و المدية وعين الدفلى والجلفة والأغواط .

كذلك مرتفعات كل من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج و سطيف و بجاية و جيجل وميلة، ومن جهتها ستعرف تساقطا للثلوج يوم غد السبت، 6 ديسمبر، بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل. ثلوج سيبلغ سمكها حسب توقعات الديوان ما بين 5 و10 سم.

وسيعرف يوم الأحد، 7 ديسمبر، تساقطا للثلوج في مرتفعات كل من ولايات باتنة و أم البواقي وخنشلة وتبسة وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا. ثلوج سيبلغ سمكها حسب توقعات الديوان ما بين 10 و 15 سم.

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