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الجزائر

ثلوج على مرتفعات 800 متر في هذه الولايات

الشروق أونلاين
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ثلوج على مرتفعات 800 متر في هذه الولايات
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ثلوج على مرتفعات 800 متر

يستمرّ تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية، والداخلية الوسطى للبلاد، هذا الإثنين، حسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

وتبدأ الثلوج المتوقعة يوم الإثنين في التهاطل أواخر النهار، على المرتفعات التي يتراوح علوّها بين 800 و900 متر في المناطق الداخلية الوسطى.

أما بالمناطق الشرقية، فستكون الثلوج في الموعد بداية من ليل الإثنين، على المرتفعات التي يزيد علوّها على 900 متر، إلى غاية 1000 متر.

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