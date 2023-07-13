ثلوج في جنوب إفريقيا لأول مرة منذ 11 عاما! (فيديو)

لأول مرة منذ عام 2012، تساقطت ثلوج كثيفة على مدينة جوهانسبورغ في في جنوب إفريقيا يوم الإثنين الماضي.

بل إن المدينة ومدنا أخرى في البلاد، تشهد موجة انخفاض محسوس في درجات الحرارة. في الوقت التي تسجّل فيه الحرارة مستويات قياسية في شمال القارة.

وحذرت الأرصاد الجوية المحلية من إغلاق محتمل للطرق بسبب الثلوج، التي لم تهطل بالمدينة منذ 11 عاما، على الرغم من موقعها على ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر.

كما أدى ازدياد الطلب على التدفئة بسبب موجة البرد، إلى وقوع تذبذب في تزويد السكان بالكهرباء، حسب ما نقلته رويترز.