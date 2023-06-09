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ثمرات الإستغفار

الشروق أونلاين
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ثمرات الإستغفار

كثير من الناس فى هذه الأيام التى نعيشها يبحث عن أمن وأمان له من هذه الفتن والمحن والابتلاءات التى نعيشها، ومن أعظم وسائل الأمن الاستغفار،

فبالاستغفار تغفر الخطايا والذنوب، وبالاستغفار تكون البركة فى الأرزاق.

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