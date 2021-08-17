ثمن نهائي مُلتهب لِأشبال بلماضي

يستهلّ المنتخب الوطني الجزائري رحلة الدّفاع عن لقبه الإفريقي، بِمواجهة فريق سيراليون في الجولة الأولى لـ “كان” الكاميرون 2022.

وتُجرى هذه المباراة في الـ 11 من جانفي 2022، على الساعة الثانية بعد الظهر محليا (التوقيت الجزائري ذاته).

وفي الجولة الثانية، يتبارى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي مع نظرائهم من غينيا الإستوائية، في الـ 16 من الشهر ذاته انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً محليا.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، يلعب زملاء الجناح رياض محرز مع منتخب كوت ديفوار، في الـ 20 من جانفي 2022 انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً محليا.

ويخوض “محاربو الصحراء” المقابلات الثلاث المذكورة أعلاه، بِملعب “جابوما ستاديوم”.

وشُيّدت هذه المنشأة الكروية بِمدينة دوالا التي تقع في الجنوب الغربي للكاميرون، وتُطلّ على المحيط الأطلسي.

وأسندت سلطات الكاميرون بناء هذا الملعب إلى شركتَين بريطانية وإيطالية عام 2017، ومازال لم يُدشّن بعد. وهو ميدان فاخر، معشوشب طبيعيا، ويتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج. وبرمجه المُنظّمون لِاحتضان أيضا مقابلات أخرى في الأدوار ثمن وربع ونصف النهائية. ما يعني أنه منشأة كروية تليق بِسمعة المنتخب الوطني الجزائري.

وبِخصوص حالة الطقس في مدينة دوالا الكاميرونية وشهر جانفي تحديدا، تقول مصالح الرّصد الجوي إن الحرارة يُمكن أن تبلغ 34 درجة (أقصى حدّ)، كما تتساقط الأمطار في بعض أيّام هذا الشهر، مع نسبة رطوبة عالية، وهي مميّزات المناخ الإستوائي. والله أعلم.

وينبغي لِمسؤولي المنتخب الوطني مراعاة هذا العامل، الذي يُشبه ما عايشه “الخضر” في “كان” أنغولا (حرّ شديد وصعوبة التنفّس)، خاصة وأن المباراة الأولى تُلعب بعد الظهر بِقليل، مثل مواجهة مالاوي في 2010.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ثمن نهائي “كان” الكاميرون 2022، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يُرافقهما، إذا حاز مع ثلاثة فرق من المجموعات الأخرى امتياز أفضل رتبة ثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي المُبرمجة مقابلاته ما بين الـ 23 والـ 26 من جانفي 2022، وفي حال تأهّل المنتخب الوطني الجزائري بِرتبة أولى، فسيُواجه صاحب المركز الثاني في الفوج الرّابع (نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو). وفي حال تموقع أشبال بلماضي في الرتبة الثانية، فسيتقابلون مع مُتصدّر المجموعة السادسة (تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا). وأمّا إذا ترشّح زملاء متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر بِرتبة ثالثة، فسيلعبون مع مُتزعّم الفوج الأوّل (الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، جزر الرأس الأخضر) أو مُتسيّد الفوج الرّابع المُشار إليه آنفا.