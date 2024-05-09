ثمن وثيقة الميلاد الرّياضي لـ “ميسي” يبدأ من رقم ربع مليار أورو

طرحت دار “بونهامز” البريطانية للبيع في المزاد العلني المنديل الذي كُتب عليه الاتفاق الأوّل لِبرشلونة مع ليونيل ميسي، بِشكل غير رسمي عام 2000.

وكشفت دار المزادات أن المزاد على هذه القطعة يبدأ من 274 ألف دولار (254 ألف أورو)، ويستمرّ العرض حتى الـ 17 من ماي الحالي، نيابة عن هوراسيو جاجيولي “مناجير” اللاعب الأرجنتيني.

وتعود قصّة المنديل إلى تاريخ اكتشاف إدارة برشلونة الإسباني لللاعب ميسي، وهو بِعمر 13 سنة. وحينها لم يكن أحد في النادي مقتنع بِمواهبه الكروية.

وتمّ توقيع المنديل في ديسمبر 2000، حينما اتّفق كارليس ريشاك المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضمّ المراهق الأرجنتيني، الذي أصبح فيما بعد الهدّاف التاريخي للنادي.

وجاءت اللّحظة الحاسمة في تاريخ كرة القدم، بعد لقاء ريشاك مع جاجيولي لتناول وجبة غداء، عقب مخاوف أبداها خورخي والد اللاعب الأرجنتيني بِشأن عدم استجابة النادي لِضمّه، بعد خوض ميسي اختبارات أوّلية مع النادي الإسباني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: “إنه في 14 ديسمبر 2000 ببرشلونة، وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي، بِشرط أن يتمّ ذلك بِالمبالغ المتّفق عليها”.

وتمّ إبرام عقد رسمي لاحقا، لكن الوكيل الأرجنتيني جاجيولي احتفظ بِهذا الإثبات الأولي للاتفاقية منذ 25 عاما تقريبا، ثم قرّر بيعه في مزاد علني.

وكان إيان إيهلنغ، رئيس قسم الكتب والمخطوطات الجميلة في دار المزاد، كشف أن قيمة قطعة المنديل الورقي تراوحت بين 380 إلى 635 ألف دولار، وقال: “تمّ توثيق بداية مسيرة ميسي الاحترافية هنا، إنه ببساطة أمر لا يصدق”.