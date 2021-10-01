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رياضة

ثنائية أخرى من بونجاح قبيل مُواجهتَي النيجر

علي بهلولي
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ثنائية أخرى من بونجاح قبيل مُواجهتَي النيجر

أمضى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، ثنائية أخرى لِمصلحة فريقه السد القطري.

وفاز فريق السد بِرباعية نظيفة خارج القواعد على نادي العربي، في إطار الجولة الخامسة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بونجاح هدفَيه في الدقيقتَين الـ 59 والـ 74، كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

وكان بونجاح قد سجّل ثنائية أخرى في الجولة الماضية أمام نادي الشمال، لِيرفع غلّته إلى 6 أهداف بِزيّ نادي السد في بطولة قطر نسخة 2021-2022.

وانفرد فريق السد بعد هذا الانتصار السّاحق بِريادة الترتيب، حيث يجمع 15 نقطة. ويشغل نادي العربي المركز الـ 4 بِرصيد 9 نقاط.

وسيعود بغداد بونجاح بعد هذه المباراة إلى الجزائر، لِخوض مواجهتَي النيجر في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

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