ثنائية لـ “بونجاح”
ساهم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الأحد، في صنع فوز ساحق لِفريقه السد أمام المضيف نادي الشمال القطريَين.
وفاز فريق السد بِنتيجة (7-2)، في مباراة لِحساب الجولة الرّابعة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.
وسجّل بغداد بونجاح ثنائيته في الدقيقتَين الـ 13 والـ 90. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.
📹 فيديو | هدف #السد الثاني عن طريق اللاعب بغداد بونجاح #السد ٢-١ #الشمال
الأسبوع الرابع | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/M2fuJJrPCU
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) September 26, 2021
📹 فيديو | هدف #السد السابع عن طريق اللاعب بغداد بونجاح#السد ٧-٢ #الشمال
الأسبوع الرابع | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/FLzinDyYTZ
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) September 26, 2021
ورفع المهاجم بونجاح غلّته إلى أربعة أهداف بِزيّ فريق السد، في بطولة قطر نسخة 2021-2022.
وبات فريق السد بعد هذا الانتصار الكبير، في الرّيادة بِرصيد 12 نقطة. ويشغل نادي الشمال الرّتبة الـ 7 بِرصيد 3 نقاط.