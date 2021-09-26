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رياضة

ثنائية لـ “بونجاح”

علي بهلولي
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ثنائية لـ “بونجاح”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الأحد، في صنع فوز ساحق لِفريقه السد أمام المضيف نادي الشمال القطريَين.

وفاز فريق السد بِنتيجة (7-2)، في مباراة لِحساب الجولة الرّابعة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وسجّل بغداد بونجاح ثنائيته في الدقيقتَين الـ 13 والـ 90. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

ورفع المهاجم بونجاح غلّته إلى أربعة أهداف بِزيّ فريق السد، في بطولة قطر نسخة 2021-2022.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار الكبير، في الرّيادة بِرصيد 12 نقطة. ويشغل نادي الشمال الرّتبة الـ 7 بِرصيد 3 نقاط.

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