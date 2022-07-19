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رياضة

ثنائية لـ “بونجاح”

علي بهلولي
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ثنائية لـ “بونجاح”
بغداد بونجاح مع زميلَيه البرازيلي غييرمي والإسباني سانتي كازورلا، في تحضيرات الموسم الجديد (صورة نادي السد).

تألّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الثلاثاء، في صفوف فريقه السد القطري.

وفاز السد القطري بِسداسية نظيفة على نادي فينر فيكتوريا، الذي ينتمي إلى البطولة الألمانية للدرجة الثالثة.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِالنّمسا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم بونجاح ثنائية لِمصلحة فريقه السد، في مواجهة نادي فينر فيكتوريا.

بقيت الإشارة إلى أن التقني الإسباني خافي غارسيا، الذي درّب فريق السد القطري في الموسم الماضي، وكان في خلافات حادّة مع بونجاح، رحل وعوّضه في الأيّام القليلة الماضية مواطنه خوان مانويل ليلو.

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