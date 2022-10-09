ثنائية من بن سبعيني

رامي بن سبعيني يحتفل بِأحد هدفَيه ضد فريق كولن (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

أمضى اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عصر الأحد ثنائية، لِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (5-2) على الضيف نادي نادي كولن، لِحساب الجولة التاسعة من عمر منافسة “البوندسليغا”.

وسجّل رامي بن سبعيني هدفَيه في الوقت بدل الضّائع (د45+1/ من ركلة جزاء) والـ 76.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في البطولة الألمانية للموسم الحالي.

ونجح الدولي الجزائري في ركلة الجزاء السابعة له على التوالي، في مباراة رسمية مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

وطرد الحكم اللاعب النمساوي فلوريان كينز متوسط ميدان فريق كولن في الوقت بدل الضّائع (د45+1)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

ضد مرماه

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت هدفا، لكن ضد مرمى ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وخسر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة ثقيلة (1-5) أمام المضيف نادي فيردر بريمن، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الألمانية.

وحاول المدافع بن سبعيني في الدقيقة الـ 37 تشتيت خطورة كرة سدّدها مارتين دوكش مهاجم نادي فيردر بريمن، لكن الدولي الجزائري أخطأ وعانقت كرته شباك زميله يان سومر حامي عرين فريقهما بوروسيا مونشنغلادباخ.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذه الخسارة، يجمع 12 نقطة رفقة نادي فيردر بريمن في المركز الثامن. لكن النادي الأخير يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5/+1)، ما يعني أن فريق بن سبعيني يشغل الرّتبة التاسعة.