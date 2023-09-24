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رياضة

ثنائية من عمورة

علي بهلولي
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ثنائية من عمورة
ح.م

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد في تألّقه، مع فريق سان جيلواز البلجيكي.

وفاز فريق سان جيلواز بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي سيركل بروج، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمورة هذَين الهدفَين، في الدقيقتَين الـ 16 والـ 52. مُفتتحا العدّاد في بطولة بلجيكا للموسم الجاري.

ويملك عمورة إجمالا 3 أهداف، بعد توقيع الخميس الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبات فريق سان جيلواز يجمع 13 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 6 بِرصيد 12 نقطة.

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