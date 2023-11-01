ثنائي “الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

تواجد الدوليان الجزائريان رياض محرز ورامي بن سبعيني ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتنافس على الجائزة، وهي القائمة التي تضم 30 لاعبا.

وسيتنافس رياض محرز وبن سبعيني، على الجائزة، مع العديد من النجوم في مقدمتهم نجم ليفربول محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسمين.