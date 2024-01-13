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ثوران بركاني في اليابان

الشروق أونلاين
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ثوران بركاني في اليابان
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بركان في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عن ثوران بركان في جزيرة سوانوسيجيما النائية في جنوب غربي البلاد.

ونقل التلفزيون الياباني عن مركز محلي للشرطة في مقاطعة كاجوشيما، أنه لم يتم التأكد من حدوث أي أضرار بسبب هذا الثوران.

وفي وقت لاحق، أصدرت الحكومة إنذارًا بركانيًا من المستوى الثالث، من أصل 5 مستويات. وهو يتضمن تقييد الدخول إلى المناطق الخطرة المحيطة بالبركان.

وتقع اليابان على طول المنطقة الجغرافية المسماة “الحزام الناري”. حيث تسجّل 81 بالمئة من أعنف الزلازل والانفجارات البركانية حول العالم، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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