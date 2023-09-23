ثورة في بيت “الفاف” بعد انتخاب صادي رئيسا جديدا

تغييرات جذرية على مستوى أجهزة الهيئة الكروية

ينتظر أن يجري الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تغييرات جذرية على مستوى أجهزة الهيئة الكروية، بداية من الأمانة العامة للفاف، إلى مركز سدي موسى، مرورا بالمديرية الفنية الوطنية ومختلف طواقم المنتخبات الوطنية الشبانية.

أحدث انتخاب وليد صادي رئيسا جديدا للفاف خلفا للرئيس المستقيل، جهيد زفيزف، حالة طوارئ داخل مختلف مصالح وأروقة الاتحادية، سواء على مستوى قصر دالي ابراهيم أم المركز الفني الوطني بسيدي موسى.

ويعتزم المسؤول الجديد لكرة القدم الجزائرية، بعد تزكيته الخميس الفارط من طرف أغلبية أعضاء الجمعية العامة للفاف، القيام بإصلاحات كثيرة، ستمس عديد المصالح سيكون أبرزها، بحسب مصادر موثوقة الإطاحة بالأمين العام الحالي للفاف، منير دبيشي، المحسوب على الأطراف التي كانت تعمل ضده.

بالموازاة إلى ذلك، ينتظر أن يقوم صادي على جناح السرعة، فور انتهائه من عملية تسليم المهام مع الرئيس السابق للفاف، التي قد تجري في الساعات القادمة، ببعض التعيينات الجديدة على مستوى إدارة الفاف ومركز سيدي موسى أيضا، وهذا بالنظر إلى حالة التسيّب والتدهور الكبير الذي عرفه المركز ومنشأته، لاسيما أرضية ميدان الملاعب الموجودة به، وهو ما كان انتقده مؤخرا الناخب الوطني جمال بلماضي، ودفعه لتغيير مكان تربص المنتخب الوطني إلى قسنطينة.

في نفس السياق، ستمس التغييرات المرتقبة الإدارة المالية للفاف، التي تدهورت بكيفية مخيفة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما وعد به وليد صادي خلال حملته الانتخابية، وجدد التأكيد عليه، صبيحة يوم الجمعة على أمواج الإذاعة الوطنية، في اليوم الموالي لانتخابه رئيسا جديدا للفاف، عندما أشار إلى ضرورة البحث عن مصادر تموين جديدة، كاشفا في نفس الوقت أنه سيجلب ممولين جدد لتدعيم خزينة الفاف التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

وفي ذات الصدد، تؤكد عديد المصادر أن الارتفاع الجنوني الذي عرفته كتلة الأجور للفاف، في الفترة السابقة، خاصة في فترة الرئيس خير الدين زطشي وبعدها، أثقلت كاهل الفاف، حيث ينوي الرئيس الجديد إعادة الأمور إلى نصابها في هذا الجانب.

إلى ذلك، تؤكد مصادر من محيط رئيس الفاف الجديد، أن التغييرات ستمس أيضا المديرية الفنية الوطنية والمنتخبات الشبانية، وكذلك اللجنة الوطنية للتحكيم، وكل المؤشرات توحي باستغناء وليد صادي عن جمال حيمودي وتعيين مسؤول جديد على هذا القطاع.

أما في ما يخص المنتخب الوطني، قالت مصادرنا أن وليد صادي سيعمل على وضع “محاربي الصحراء” في أحسن الظروف قبل المواعيد القادمة، انطلاق تصفيات كاس العالم 2026 وخاصة نهائيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وفي هذا الصدد يرتقب أن يكون له اجتماع خاص مع الناخب الوطني قبيل التربص القادم للخضر المقرر شهر أكتوبر المقبل.

جدير بالتذكير، أن رئيس الفاف الجديد، كان أكد في تصريحات الأخيرة أن المنتخب الوطني بمثابة خط أحمر بالنسبة له، وسيمنحه الأولوية في برنامج عمله.