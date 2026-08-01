“جئت لتقديم موسم يليق بحجم الفريق”

بعد توقيعه لوفاق سطيف... أوكيدجة:

أعرب الحارس الدولي الجزائري المخضرم، ألكسندر أوكيدجة، عن سعادته البالغة وفخره الكبير بالانضمام إلى صفوف نادي وفاق سطيف، عقب توقيعه الرسمي لصالح “النسر الأسود” مع نهاية شهر جويلية 2026، ليدشن بذلك محطة جديدة في مسيرته الكروية الحافلة بالملاعب الوطنية والأوروبية.

وفي تصريحات خصّ بها وسائل الإعلام ونقلتها مصادر رياضية، أبدى الحارس السابق لنادي ميتز الفرنسي اعتزازه البالغ بتمثيل ألوان النادي السطايفي، قائلاً: “سعيد جداً بالتوقيع في نادي وفاق سطيف، وهسذا شرف كبير لي وللمسيرة التي أطمح لمواصلتها”، مؤكداً على القيمة التاريخية والرياضية العريقة التي يتمتع بها هذا الفريق على الساحتين المحلية والقارية.

وعن طموحاته مع الفريق وأهدافه المسطرة للمرحلة القادمة، شدد أوكيدجة على الجاهزية الكاملة للعمل الجاد وتكثيف الجهود رفقة بقية عناصر التشكيلة، موضحاً: “سنبذل قصارى جهدنا لتقديم بطولة جيدة وموسم يرقى لتطلعات النادي وإعادة الوفاق إلى مكانته الطبيعية للتنافس على الألقاب”.

ولم يفوت الحارس صاحب الخبرة الطويلة الفرصة للإشادة بأجواء الاستقبال داخل البيت السطايفي، مشيراً إلى أن انسجامه مع المجموعة يسير بشكل سلس وسريع، حيث صرح: “لقد استقبلني زملائي في الفريق بطريقة رائعة جداً، وأنا متحمس للغاية للعمل معهم والذود عن مرمى النسر الأسود”.

وتعول إدارة وفاق سطيف وجماهيره العريضة على خبرة ألكسندر أوكيدجة لإعطاء أمان وخبرة أكبر لخط الخلفي وإعادة التوازن للتشكيلة تحسباً لتحديات الموسم الكروي الجديد.