“جئت لصنع المجد مع كبير إفريقيا”

بعد التحاقه بالأهلي المصري بقرار:

عبر المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، عن سعادته البالغة وفخره الكبير بعقد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي المصري، مؤكداً أن خطوة انضمامه إلى قلعة “القرن” تمثل محطة مفصلية وفارقة في مسيرته الكروية.

وفي تصريحات رسمية أدلى بها عقب حسم الصفقة، أبرز بقرار القيمة التاريخية الكبيرة لناديه الجديد، قائلاً: “أنا فخور جداً بانضمامي إلى النادي الأهلي، فهو نادٍ متوج بالألقاب، وكبير القارة الإفريقية، وحاضر دائم في كأس العالم للأندية”.

وأضاف المهاجم الجزائري موضحاً حماسه الشديد للارتداء القميص الأحمر: “لم أتردد لعدة لحظات لارتداء البدلة الحمراء، لدي ثقة كبيرة في النادي الأهلي ومسؤوليه، وخاصة في جماهيره العظيمة، وبإذن الله سنحقق معاً العديد من الألقاب”.

كما أشار صاحب الـ 25 عاماً إلى الأهداف والتطلعات التي يسعى لتحقيقها رفقة الشياطين الحمر، مشدداً على أن تاريخ الأهلي العريق يشكل حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديه داخل الميدان، حيث قال: “تاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه؛ فالأهلي يعني التاريخ، الماضي، الحاضر والمستقبل. هدفي هو صنع المجد مع هذا الفريق الكبير، والتواجد دائماً فوق منصات التتويج إن شاء الله”.

وتعول إدارة الأهلي والجماهير على إمكانيات بقرار الهجومية لتقديم الإضافة المرجوة لخط الهجوم والمساهمة في حصد المزيد من البطولات المحلية والقارية خلال الاستحقاقات القادمة.