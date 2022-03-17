جائحة كورونا: الحكومة تعلن عن تخفيف اجراءات دخول الجزائر

أعلنت الوزارة الأولى في بيان مساء الخميس، عن اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة على الشروط الصحية الـمطبّقة على المسافرين عبر المطارات والـموانئ والحدود البريّة.

وجاء في بيان الوزارة الأولى: “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية. قرّر الوزير الأول:

اشتراط تقديم جواز تلقيح يعود تاريخه إلى أقل من تسعة (09) أشهر؛

اشتراط تقديم اختبار سلبي RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة، بالنسبة للأشخاص غير الـملقحين.

إلغاء اختبار الـمضادات الجينية عند الوصول.

وستدخل هذه التدابير، التي تبقى قابلة للتكييف وفق تطور الوضع الوبائي. حيّز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 20 مارس 2022، يضيف ذات البيان.