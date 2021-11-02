جائحة كورونا: بن باحمد يأمر بتشكيل مخزون استراتيجي من الأكسجين

أعطى وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، الثلاثاء، تعليمات بضرورة تشكيل مخزون استراتيجي من مادة الأكسجين يتوافق مع قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج، لمواجهة أي طارىء بشأن الوضع الصحي الخاص بجائحة كرونا.

بيان وزارة الصناعة الصيدلانية

في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19 ومتابعة الإنتاج الوطني لمادة الأكسجين الطبّي، ترأس وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد هذا الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 اجتماع تنسيق ومتابعة مع المنتجين الرئيسيين للأكسجين بالجزائر Linde gaz، calgaz، صيدال غاز، أوراس غاز، Rayanox،المغاربية للغازات الطبية، الغازات الصناعية وهران، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمفتشية العامة بالوزارة.

كان الاجتماع فرصة للتذكير بمجموعة الإجراءات المتّخذة من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية للرفع من قدرة الإنتاج وكذا قدرات التخزين المقدرة ب 4,2 مليون لتر.

أعطى السيد الوزير تعليمة إلى مجموع المنتجين مفادها تشكيل مخزون استراتيجي يتوافق مع قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج.

سيتم تكليف فرق من المفتشين بمهمة المراقبة الأسبوعية للاحترام الصارم لقدرات التخزين.

كما أعطى السيد وزير الصناعة الصيدلانية تعليمة لمجموع المنتجين بضمان مختلف عمليات الصيانة والإصلاح وأيضا تنظيم هذه العمليات تقنيا في آجال مثلى وهو أمر ضروري بالنسبة للسير الحسن لوحدات إنتاج الأكسجين.

سمح الاجتماع أيضا بمراجعة وضعية التعاقد بين المنتجين المحلّيين ومختلف المؤسسات الاستشفائية وأيضا وضعية الاسترجاع و السدادات المتأخرة.

فيما يخص مشكل قارورات الأكسجين أعلم وزير الصناعة الصيدلانية كل المنتجين بالتصريح بحظائر القارورات الخاصة بهم وأيضا التصريح بحالات المخزون.

من جانب آخر طلب السيد الوزير تنظيم نظام توزيع قارورات الغاز والتعاون مع المصالح الإقليمية ذات الكفاءة لضمان البيع وفقا للتنظيمات السارية لمحاربة كل أشكال المضاربة.