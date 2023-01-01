جائحة كورونا والورشات السرية وراء انتشار الذهب المغشوش

رئيس المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات لـ"الشروق":

فنّد رئيس المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات عيسى أمغشوش، وجود 80 بالمئة من الذهب المغشوش المتداول بالسوق الوطنية، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحديد النسبة دون وجود مصدر أو سند قانوني، فالمنظمة التي لها علاقة مباشرة بالقطاع لا يمكنها الوصول إلى النسبة الحقيقية ولا يمكن للتجار فعل ذلك بالنظر إلى تفشي الغش تزامنا مع جائحة كورونا وانتشار الورشات السرية والفوضوية وولوج انتهازيين للربح السريع على حساب المهنة.

وأوضح أمغشوش في تصريح لـ”الشروق”، أنهم كمنظمة يرحبون بكل من يشاركهم في محاربة الغش، لكن دون خرق للقوانين الخاصة بالقطاع ودون خرق النظام العام والآداب العامة، مؤكدا أن تفشي الغش موجود بالنظر إلى ما سلف ذكره، خاصة خلال السنتين الماضيتين تزامنا والجائحة التي أوجدت حرفيين وتجارا غير شرعيين، انتهزوا الفرصة للإضرار بممارسات المهنة، مشيرا إلى أن الغش ظهر بشكل واضح منذ سنوات الثمانينات عندما انقطع توزيع الذهب في 1986، وزاد انتشاره خلال العشرية السوداء، حيث أصبح يتداول بشكل كبير لغياب الرقابة.

وفي ظل هذه الوضعية انطلقت بعض الورشات السرية -يقول- بالغش فيه وامتدت الوضعية طيلة 20 سنة من الفوضى مقابل امتناع التجار الرسميين والقانونيين عن تداوله باستثناء نسبة ضئيلة جدا منهم، منوّها في الوقت ذاته بالدور الهام للجمعية التي لعبت دورا كبيرا منذ نشأتها في 2006 قبل أن تصل إلى منظمة وطنية في الفاتح ديسمبر 2022 بعد حصولها على الاعتماد، حيث كان لها العديد من المداخلات بشأن الظاهرة.

وعملت المنظمة يقول رئيسها منذ 3 سنوات مضت على دراسة الوضع وتوصلت إلى ضبط العمل بأجهزة تضمن التحليل الفوري للذهب في دقيقة، تمنح جميع مكوناته ونسبته الحقيقية ونقاوته مع تقدير شوائبه، حيث ينتظر انطلاق العمل بهذه الطريقة في الفاتح من أفريل المقبل، حسب ما اقترحته المنظمة لوزارة المالية من خلال الورشات المنظمة والخاصة بتنظيم القطاع الذي سيضبط من خلال العمل بالسجل التجاري البيومتري وبطاقة الحرفي البيومتري، لمعرفة هوية حاملها وتسهيل الرقابة الآلية عليه.

وختم أمغشوش بالقول إن العمل بتصفية الذهب المشكوك فيه عن طريق التكرير والرسكلة، سيقدم مستقبلا واعدا للصائغ الجزائري كما ستمنح إرشادات ونصائح للمواطن عن كيفية الشراء ومعرفة الكثير عن الذهب ومن ثم الوصول إلى العالمية في صناعته.