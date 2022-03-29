جائزة آسيا جبار تعود في ذكرى الاستقلال

بعد قطيعة فرضها الكوفيد لثلاث سنوات

أعادت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، “أناب”، إطلاق جائزة آسيا جبار، التي توقفت لقرابة ثلاث سنوات، بسبب أزمة كورونا. وهذا، وفقا لما أورده بيان صادر عن المؤسسة.

وأوضح بيان “أناب” أن حفل توزيع الجائزة، في طبعتها السادسة، سينظم في نهاية جويلية المقبل. وهو التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد الكاتبة الكبيرة، آسيا جبار. ويتزامن أيضا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية.

للإشارة، عرفت الطبعة الخامسة التي توّجت كلا من الخيري بلخير، وجمال لعصب، وليندا شويت، عدة انتقادات، رفعتها لجنة التحكيم إلى الناشرين، في مقدمتها: مراعاة الجوانب الجمالية ومضمون ما ينشر في الروايات المقدمة خاصة في احترام اللغة ومعايير الجائزة التي دعت إليها لجنة التحكيم، كما سبق أيضا للقائمين على التنظيم أن اقترحوا يومها إعادة الجائزة إلى المعرض الدولي للكتاب.

ويعود إطلاق هذه الجائزة إلى سنة 2015، واشترك في تنظيمها كل من المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. وتعمل على مكافأة أفضل الروايات المكتوبة باللغات الثلاث، العربية والأمازيغية والفرنسية.